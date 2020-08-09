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تقنية ثورية جديدة لشحن الهواتف خلال بضع دقائق

تقنية ثورية جديدة لشحن الهواتف خلال بضع دقائق
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تواصل – وكالات:

 كشفت شركة تصنيع الرقائق الأمريكية “كوالكوم” عن أحدث تقنيات الشحن، والتي يمكن أن تعيد شحن هاتفك الذكي إلى 50٪ في خمس دقائق فقط.

تعتبر تقنية Quick Charge 5 الخاصة أول منصة شحن سريعة قابلة للتطبيق تجارياً في العالم لدعم طاقة شحن أكثر من 100 واط في الهاتف الذكي. يتم شحن معظم هواتف أندرويد المتميزة بشواحن من 20 إلى 25 واط، لذا يمكن أن يكون هذا النظام الجديد أسرع بخمس مرات في منح جهازك تعزيزاً كبيراً للبطارية خلال بضع دقائق.

وقد علقت إيف روتش، نائب رئيس إدارة المنتجات في شركة كوالكوم تكنولوجيز، على التقنية الجديدة قائلة: “ تعتبر هذه التقنية أسرع الحلول وأكثرها تنوعاً، سيتمكن المستهلكون من الاستمتاع بأجهزتهم لفترات أطول، دون القلق بشأن الوقت اللازم لإعادة الشحن”

وأضافت”: نحن نعمل بشكل وثيق مع الشركات المصنعة لإنشاء أجهزة رائدة في الصناعة تلبي طلب المستهلكين للحصول على تجارب جوّال أكثر شمولاً”

بالإضافة إلى كونه أسرع، يعد شاحن Quick Charge 5 أكثر كفاءة بنسبة 70٪ من نظام Quick Charge 4 السابق من شركة كوالكوم.

ويتضمن Quick Charge 5 حماية منفصلة للجهد والتيار ودرجة الحرارة، بما في ذلك حماية الجهد الزائد لمدخل USB عند 25 فولت، وعناصر تحكم الطاقة الخارجية بعد 30 فولت. كما أنها تعمل على الحفاظ على برودة الجهاز أثناء الشحن، بحسب ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.

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