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«الصحة» تعلن أسماء المرشحين لوظائف طب الطوارئ والإسعاف ​

«الصحة» تعلن أسماء المرشحين لوظائف طب الطوارئ والإسعاف ​
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف (أخصائيي إسعاف وطب طوارئ)، وذلك من خلال بوابة التوظيف.

وأهابت الوزارة، بالمرشحين والمرشحات لهذه الوظائف، والمعلن عنها خلال شهر أبريل من العام الجاري 2020م، مراجعة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات وذلك لاستكمال إجراءات توظيفهم، مصطحبين معهم أصول الوثائق التالية:

– الهوية الوطنية، مع نسخة منها.

– وثيقة التخرج، مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

– الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي، مع نسخة منها.

– شهادة الامتياز، مع نسخة منها.

– شهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول، مع نسخة منها.

– شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل إن وجدت.

وأشارت (الصحة) إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح على الوظائف وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات، والمقابلة الشخصية، والرغبات المكانية، مؤكدة على المرشحين التقيد بالمراجعة خلال الفترة المحددة.

تاريخ المراجعة:

ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2020/08/09م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2020/08/20م، ويمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــا).

وأكدت وزارة الصحة أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح، سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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