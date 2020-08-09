إصابة طفل رضيع بالرصاص بسبب «حفل زواج» بجازان

تواصل – فريق التحرير:

تعرض طفل يبلغ من العمر عامين ونصف للإصابة برصاصة طائشة، استقرت في صدره، ما استدعى إدخاله المستشفى ليخضع لعملية جراحية لاستخراجها.

وتساقطت طلقات نارية عديدة أطلقت احتفالاً بمناسبة زواج على بعض منازل قرية أبو حجر التابعة لمحافظة صامتة جنوب جازان، من بينها الرصاصة التي أصابت الطفل بجروح خطيرة.

وفور إصابته تم نقل الطفل إلى المستشفى وتقرر خضوعه لعملية جراحية لاستخراج الرصاصة ، فيما ناشد ذوو الطفل المصاب بتشديد العقوبات على المتسببين في الإصابة، مطالبين بالقضاء على مثل هذه الظواهر السلبية.