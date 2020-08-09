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متحدث «الصحة» يؤكد: لا توجد بؤر انتشار لـ«كورونا» بسبب الالتزام بالبروتوكولات

متحدث «الصحة» يؤكد: لا توجد بؤر انتشار لـ«كورونا» بسبب الالتزام بالبروتوكولات
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تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بشكل طفيف بسبب بعض التجمعات المحدودة.

وأكد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أنه لا توجد بؤر انتشار لفيروس كورونابسبب الالتزام بالبروتوكولات.

وأوضح أن الوزارة لا زالت ترصد نزول عدد الحالات الحرجة، بنسبة ٥.٥٪ ، مشيراًإلى أنه لم يثبت علميًا إصابة الشخص مجددًا بعد تعافيه من الفيروس.
وأكد أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغت 3,813,274 فحصًا مخبريًا دقيقًا، منوهاً بانطلاق الاختبارات السريرية الخاصة بكورونا قريبًا.

 

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