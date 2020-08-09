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شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن امتهن سرقة المركبات لاستخدامها في تنفيذ جرائم سطو

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن امتهن سرقة المركبات لاستخدامها في تنفيذ جرائم سطو
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تواصل – واس:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على مواطن- في العقد الثالث من العمر- تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدامها في ارتكاب (6)جرائم سطو على متاجر التموينات الغذائية، حيث تقدر المواد المسروقة والمنتجات التبغية بقيمة (82,000) ريال، وكذلك الاستيلاء على ما فيها من أموال قاربت (20,000) ريال.

وأضاف المتحدث ، كما ضُبط بحوزته مركبتان مسروقتان، و جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

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