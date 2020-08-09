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توقعات بهطول أمطار على جازان.. وتنبيهات من «الدفاع المدني»

توقعات بهطول أمطار على جازان.. وتنبيهات من «الدفاع المدني»
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تواصل- واس:

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة مساءً، وما يصاحبها من تأثيرات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 كم/س مع تدني في مدى الرؤية.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي على أهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

وأكد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها من القوى البشرية والآلية وهي في جاهزية تامة على مدار الساعة، وتقوم بمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم نشره من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكترونيhttps://www.998.gov.sa، متمنياً للجميع السلامة .

 

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