«التأمينات» تُعلن بدء الإفصاح عن المواطنين المسموح بدعمهم في القطاع الخاص

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بدأت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أخيراً بوضع 3 قوائم مستحدثة عبر صفحتها الإلكترونية، تمكن أصحاب المنشآت من معرفة عدد السعوديين المسموح دعمهم خلال الفترة القادمة، بعد تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فايروس كورونا، لثلاثة أشهر إضافية «أغسطس، سبتمبر، أكتوبر».



وشملت القائمة الأولى «تعديل طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات فايروس كورونا»، تضمنت إزالة المشتركين المراد إيقاف الدعم عنهم لتصبح نسبة المشتركين المدعومين 50% من السعوديين بحد أقصى. وأوضحت «التأمينات» أنه في حال عدم تعديل الطلب قبل نهاية 15 أغسطس سيتوقف كامل الدعم عن المنشأة، مع اشتمال إيضاح عدد المشتركين المسموح دعمهم للفترة القادمة، مع وضع قائمة أخرى توضح عدد المشتركين المدعومين حالياً. وضمن الخيارات المستحدثة في التأمينات الاجتماعية وضع خاصية طلب «تقرير بتفاصيل طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة من تداعيات الأزمة، إضافة إلى خدمة طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات أزمة فايروس كورونا».



وبينت التأمينات أن شهر أغسطس الجاري سيتم الصرف بنفس آلية أشهر الدعم السابقة لجميع المستفيدين، أما في شهري «سبتمبر وأكتوبر» سيتم الصرف بنسبة 70% للمنشآت الأكثر تضرراً، و50% من الأجر المسجل في نظام التأمينات للمنشآت الأقل تضرراً.



وأشارت التأمينات إلى أن المنشآت المتضررة من أزمة كورونا والحاصلة على دعم، تعد معفية من دفع اشتراكات التأمينات للعاملين المستفيدين من التعويض، فالدعم يهدف إلى تقليل الأعباء المالية عليها وذلك من خلال صرف تعويض للعاملين فيها مع عدم إلزامها بدفع أجورهم، إضافة إلى عدم دفع اشتراكات التأمينات عنهم خلال فترة الدعم.



وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن صاحب العمل عند حاجته لخدمة عامل سعودي مستحق للدعم خلال أشهر «أغسطس، سبتمبر، أكتوبر»، فإنه يمكن له مطالبة العامل بالعودة للعمل، ولا تؤثر عودته على استحقاق التعويض، بشرط أن يقوم صاحب العمل بصرف المبلغ المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.