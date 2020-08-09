الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

صرف الدفعة الحادية عشرة للمستفيدين من برنامج «دعم صغار مربي الماشية»

صرف الدفعة الحادية عشرة للمستفيدين من برنامج «دعم صغار مربي الماشية»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، عن صرف الدفعة الحادية عشرة لـ ١١٦.٤ ألف مستفيد من صغار مربي الماشية.

يأتي ذلك في إطار استمرار برنامج دعم صغار مربي الماشية، حيث وصلت إجمالي مبالغ الدعم المقدم من الوزارة 953 مليون ريال لـ 88 ألف مزارع من الذكور بنسبة 77% من إجمالي مربي الماشية المشمولين بالدعم، بينما تم تقديم الدعم لـ 27 ألف مزارع من الإناث بنسبة 23% من إجمالي العدد.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت عن تغير موعد صرف دعم برنامج دعم صغار مربي الماشية، وذلك حرصا على خدمة المستفيدين وتلقي اتصالاتهم واستفساراتهم المتعلقة بالدعم، ونظرا لتوافق موعد صرف دعم صغار مربي الماشية مع إجازة عيد الأضحى المبارك، فقد تم تغيير موعد صرف الدورة الحادية عشر، ليكون موعد الصرف الجديد 9 أغسطس 2020.

 

الصورة

مواد ذات صلة

«البيئة» تدعو صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم لضمان صرف الدعم

«البيئة» تدعو صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم لضمان صرف الدعم

«الزراعة» تنبه: «ترقيم الإبل» إلزامي.. وتطبيق غرامات بدءاً من محرم المقبل

«الزراعة» تنبه: «ترقيم الإبل» إلزامي.. وتطبيق غرامات بدءاً من محرم المقبل

محذراً من الممارسات السلبية.. «متحدث الزراعة»: الاكتفاء الذاتي للمملكة من «بيض المائدة» بلغ 116%

محذراً من الممارسات السلبية.. «متحدث الزراعة»: الاكتفاء الذاتي للمملكة من «بيض المائدة» بلغ 116%

توضيح من «زراعة الشرقية» بشأن مقطع نفوق «الأغنام المستوردة»

توضيح من «زراعة الشرقية» بشأن مقطع نفوق «الأغنام المستوردة»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة