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استبدال مسمى بوابة «منظومة التعليم الموحد» بـ«مدرستي».. تعرّف على محتواها الجديد

استبدال مسمى بوابة «منظومة التعليم الموحد» بـ«مدرستي».. تعرّف على محتواها الجديد
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تواصل- فريق التحرير:

استبدلت وزارة التعليم، الاسم الخاص بـ”بوابة منظومة التعليم الموحدة”، ليصبح “مدرستي”.

ووفقاً لصحيفة “الميدان التعليمي”، عدّلت الوزارة الرابط الجديد للبوابة إلى الموقع الجديد ليكون على الرابط التالي :https://vschool.sa/.

وتعمل بوابة “مدرستي”، على خدمة الطالب وولي الأمر والمعلم وقائد المدرسة، من خلال عدة خدمات، كتحميل المقررات الدراسية، والفيديوهات التعليمية الإلكترونية، والألعاب التربوية التي تيسر تعلم الطالب.

كما تحتوى بوابة “مدرستي” على العديد من الدروس عن بعد لخدمة الطلاب مثل تعلم اللغة الإنجليزية والبرمجة، بالإضافة إلى الأدوات التعليمية كالواقع المعزز والدروس بتقنية “والدروس بتقنية “3D” وألعب وتعلم.

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