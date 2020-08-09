الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

استشاري ينصح بعدم تناول مشروبات الطاقة.. لهذا السبب (فيديو)

استشاري ينصح بعدم تناول مشروبات الطاقة.. لهذا السبب (فيديو)
0

تواصل- فريق التحرير:

نصح استشاري المخ والأعصاب الدكتور جاسم الهاشل، بعدم تناول مشروبات الطاقة بسبب أضرارها على صحة الإنسان.

وأضاف في مقطع فيديو على موقع “تويتر”، أن مشروبات الطاقة سبب رئيسي للصداع عند الناس، لكونها تحتوي على كميات كبيرة من مادة الكافيين.

وأوضح” الهاشل” أن مادة الكافيين قد تقلل من الشعور بالصداع، لكن المشكلة الكبرى عقب انتهاء مفعولها بالجسم، كما أن هذه المادة لها أضرار على القلب والعضلات والخلايا العصبية.

ووجه نصيحة بضرورة الامتناع عن تناول مشروبات الطاقة بجميع أنواعها، لكونها لا تحقق أي منفعة لجسم الإنسان.

 

 

 

 

 

 

مواد ذات صلة

لحماية الجسم من الأمراض.. 5 خطوات يُنصح باتباعها للحصول على «مناعة قوية»

لحماية الجسم من الأمراض.. 5 خطوات يُنصح باتباعها للحصول على «مناعة قوية»

هل «الصداع» الناتج عن الضغط له مكان محدد بالرأس؟.. استشاري يوضح

هل «الصداع» الناتج عن الضغط له مكان محدد بالرأس؟.. استشاري يوضح

هل تعاني من الصداع؟.. إليك 4 علاجات طبيعية

هل تعاني من الصداع؟.. إليك 4 علاجات طبيعية

«الصحة» تقدم نصيحة مهمة حال فقدان حاسة الشم لأكثر من أسبوعين

«الصحة» تقدم نصيحة مهمة حال فقدان حاسة الشم لأكثر من أسبوعين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>