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«الإحصاء»: الشباب يمثلون 36.7% من إجمالي سكان المملكة

«الإحصاء»: الشباب يمثلون 36.7% من إجمالي سكان المملكة
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تواصل – واس

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء “Gastat” اليوم، تقريرًا خاصًا بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2020، تحت عنوان “تقرير الشباب السعودي في أرقام”، المتضمن إحصاءات الشباب السعودي “السكانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية والترفيهية”.
وأكدت الهيئة في تقريرها الإحصائي استنادًا إلى بياناتها أن الشباب السعودي للفئة العمرية 15 – 34 سنة يمثلون 36.7 % من إجمالي السكان السعوديين، ويلاحظ أن غالبية الشباب الذكور هم تحديدًا في الفئة العمرية 20 – 24 سـنة بنسـبة 27.6% ، بينما تتسـاوى النسـبة الأعلى للإناث الشـابات في الفئات العمرية 20 – 24 سـنة و 25 – 29 سـنة، بنسـبة 26.2%، فيما تمثل نسبة الأطفال والشباب من السكان السعوديين لعام 2020 67%.
وأوضح التقرير أن نسبة الشباب والشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية 15- 34 سنة بلغت 66.23 %، حيث فصّل التقرير في حالة الجنسين ليكشف أن نسبة 75.6 % من الذكور لم يسبق لهم الزواج، وأن 50.4%  منهم من الفئة العمرية 15 – 34 سنة، بينما بلغت نسبة غير المتزوجات من الإناث في الفئة العمرية 25- 34 سنة 43.1 %، في حين بلغت نسبة المتزوجات 34.3 %، ونسبة المطلقات في هذه الفئة العمرية بلغت 1.27%، وبلغت نسبة الأرامل 0.5 %.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الشباب السعوديين 15 – 34 سنة الذين يعانون من أمراض مزمنة إلى إجمالي السكان السعوديين بلغت 5.5%، حيث بلغت نسبة الذكور 5.8%، وبلغت نسبة الإناث 5.2%، كذلك بيّن التقرير أن معظـم الإناث السـعوديات يمارسـن الرياضـة بدافـع تحسـين صحتهن، أما بالنسـبة للذكـور فيلاحظ أنهـم يمارسـونها للياقـة البدنيـة، والترويح عـن النفس.
ولفت التقرير إلى انخفاض معـدل الأمية بشـكل ملحوظ لدى الشـباب السـعودي في الفئة العمرية 15 – 34 سـنة عنـد عقد مقارنة بين عامي 2007م – 2017م، ويعـود هـذا الانخفاض لتناقـص نسـبة الأمية لدى الإناث بشـكل خاص.
وبيَّن التقرير أن الغالبية من الشـباب السـعودي لا تواجه أية صعوبات أثناء الدراسـة، وذلك بنسـبة متقاربة بين الذكور والإناث تصل إلى 68 % تقريبا، حيث بلغ معـدل الانتقال في التعليم الثانوي للسـعوديين في عام 2019م ما نسبته 99.8%.
وأكد التقرير أنه فـي عـام 2019م بلـغ عـدد المشـتغلين مـن الشـباب السـعودي الذيـن تتـراوح أعمارهم بيــن 15 – 34 ســنة 1.489.520مشــتغلًا، وذلك بنسبة 47 %مــن إجمالــي المشـتغلين السـعوديين.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

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