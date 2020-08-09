الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«أرامكو» تعلن عن نتائج النصف الأول بأرباح بلغت 87.1 مليار ريال

«أرامكو» تعلن عن نتائج النصف الأول بأرباح بلغت 87.1 مليار ريال
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “أرامكو”، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 24.62 مليار ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيله أرباح 92.59 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بانخفاض 73.409%.

وبلغت أرباح الشركة خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 نحو 87.1 مليار ريال مقابل أرباح بـ 175.87 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض 50.474%

وقالت الشركة في بيان بلغ صافي الدخل لأرامكو السعودية 24.62 مليار ريال سعودي (6.57 مليار دولار أمريكي) للربع الثاني من عام 2020، مقارنة مع 92.59 مليار ريال سعودي (24.69 مليار دولار أمريكي) للربع ذاته من عام 2019، ويعكس ذلك بشكل أساس انخفاض أسعار النفط الخام وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، وقابل ذك جزئيًا الانخفاض في ريع الإنتاج الناشئ عن تراجع أسعار النفط الخام، وكذلك الانخفاض في معدل الريع من 20% إلى 15%، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

كما أعلنت شركة “أرامكو” توزيع 70.32 مليار ريال على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2020 وفق التالي:

– تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة    1441-12-17 الموافق 2020-08-07
– إجمالي المبلغ الموزع    70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار أمريكي)
– عدد الأسهم المستحقة للأرباح    199,882,812,500
– حصة السهم من التوزيع    0.3518 ريال سعودي
– نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)    % 0
– تاريخ الأحقية  تاريخ الأحقية هو 1441/12/21هـ الموافق 2020/08/11م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
– تاريخ التوزيع  سيكون تاريخ التوزيع 1442/01/12هـ الموافق 2020/08/31م

مواد ذات صلة

«تداول» تكشف أعداد أسهم «أرامكو» المجانية الموزعة على المستثمرين الأفراد

«تداول» تكشف أعداد أسهم «أرامكو» المجانية الموزعة على المستثمرين الأفراد

«أرامكو» تنقل الأسهم المجانية إلى محافظ المواطنين

«أرامكو» تنقل الأسهم المجانية إلى محافظ المواطنين

بُشرى سارة من «أرامكو» بشأن «الأسهم المجانية» للمكتتبين الأفراد

بُشرى سارة من «أرامكو» بشأن «الأسهم المجانية» للمكتتبين الأفراد

إنفوجرافيك.. «أرامكو» تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر يوليو

إنفوجرافيك.. «أرامكو» تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر يوليو

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة