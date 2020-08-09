الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«شؤون الحرمين» تعلن انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة

«شؤون الحرمين» تعلن انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة
0

تواصل – واس:

أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون الفنية والخدمية ، ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي أن الرئاسة العامة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها لأعمال صيانة الكعبة المشرفة.
وأضاف أن أعمال الصيانة شملت الجدران الخارجية للكعبة المشرفة، ومعالجة التشققات باستخدام مواد عالية الجودة لضمان سلامة جدران الكعبة، كما جرى إعادة تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة المشرفة في الشاذروان، وذلك استعداداً لإعادة إسدال ثوب الكعبة.

مواد ذات صلة

شاهد.. أمطار الخير تهطل على مكة

شاهد.. أمطار الخير تهطل على مكة

تغريم 150 مخالفاً لعدم ارتداء الكمامات بمكة 

تغريم 150 مخالفاً لعدم ارتداء الكمامات بمكة 

توقعات «الأرصاد» لطقس الأربعاء: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس الأربعاء: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق

طقم تعقيم لكل موظف بـ«شؤون الحرمين» ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا»

طقم تعقيم لكل موظف بـ«شؤون الحرمين» ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>