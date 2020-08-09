«شؤون الحرمين» تعلن انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة

تواصل – واس:

أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون الفنية والخدمية ، ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي أن الرئاسة العامة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها لأعمال صيانة الكعبة المشرفة.

وأضاف أن أعمال الصيانة شملت الجدران الخارجية للكعبة المشرفة، ومعالجة التشققات باستخدام مواد عالية الجودة لضمان سلامة جدران الكعبة، كما جرى إعادة تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة المشرفة في الشاذروان، وذلك استعداداً لإعادة إسدال ثوب الكعبة.