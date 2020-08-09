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مسؤول عراقي: نسبة الإنجاز بمشروع منفذ «جديدة عرعر» بلغت 95%

مسؤول عراقي: نسبة الإنجاز بمشروع منفذ «جديدة عرعر» بلغت 95%
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تواصل- فريق التحرير

كشف مدير عام المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي، عن حجم إنجاز منفذ جديدة عرعر الممول من المملكة.

ووفقاً لـ”عكاظ” أكد” الوائلي”، أن نسبة إنجاز المنفذ بلغت 95 % للجانب التجاري و٨٥٪ لجانب المسافرين أي الركاب.

وعن موعد افتتاح المنفذ قال: هذا ما تحدده الجهات العليا وسوف يستخدم للتبادل التجاري وعبور المسافرين وخاصة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام.

وقال الوائلي: “توقفت الشركة عن العمل قبل فترة بسبب جائحة فيروس كورونا وستباشر الشركة أعمالها لإكمال المشروع خلال الأيام القليلة القادمة”.

وأضاف، أن هيئة المنافذ الحدودية قد شكلت عدة فرق فنية وهندسية لمتابعة إنجاز المشروع وتتم متابعة ذلك من خلال الاجتماعات المشتركة بين الجانبين عن طريق الدائرة التلفزيونية والزيارات الميدانية.

 

 

 

 

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