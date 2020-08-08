«النيابة» تحدد أنواع الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أنه حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام، تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه.

وأشارت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يتم إشعار النيابة العامة بالحادث المروري وترفع إليها ملف القضية وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

ونشرت النيابة العامة قائمة بأنواع الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية في الحالات التالية:

1- قيامه بممارسة التفحيط.

2- قيادته للمركبة وهو تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.

3- تجاوزه لإشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.

4- قيادته للمركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.

5- تجاوزه للسرعة المحددة بأكثر من (٥٠) كلم/ساعة، إذا كانت السرعة المحددة على الطريق من (١٢٠) كلم/ساعة فأقل.

6- تجاوزه للسرعة المحددة بأكثر (٣٠) كلم/ساعة إذا كانت السرعة المحددة على الطريق(١٤٠) كلم / ساعة.

و في الحادث المروري الذي ينتج عن إصابة مدة الشفاء منها خمسة عشر يومًا فأقل، يُعد المتسبب في وقوع الحادث المروري مفرطاً في الحالات التالية:

1- عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة عن إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطريق العامة.

2- عدم تغطيته وتثبيته للحمولة المنقولة.

3- عدم قيامه بإبعاد الحيوانات المسؤول عنها عن حرم الطريق أو سماحه بعبورها من غير الأماكن المخصصة لها.

4- انشغاله عن الطريق أثناء القيادة.