وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية في 3 مدن.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن ( الرياض، الجبيل، جازان)، وفق المسميات والتفاصيل التالية:

1 – مهندس التحكم في العمليات – الأمن السيبراني – الجبيل

درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الحاسب، تقنية المعلومات

سنوات في .

2 – أخصائي تسويق – الرياض

درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص هندسة البوليمرات، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال البتروكيماويات.

3 – أخصائي أول – التنقل الجبيل

درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، هندسة الحاسب

خبرة لا تقل عن 3 سنوات

4 – أخصائي صيانة – جازان

درجة الدبلوم في تخصص – الميكانيكا، الكهرباء

خبرة لا تقل عن 10 سنوات في .

5 – مهندس تقني – الجبيل

درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في

6 – أخصائي ثالث – منسق العمليات – الجبيل

درجة البكالوريوس في تخصص – علوم الحاسب

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في

7 – أخصائي أول الآلات – الجبيل

شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم في تخصص – الأجهزة والتحكم

خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال البتروكيماوية.

8 – أخصائي كهربائي أول – الجبيل

درجة الدبلوم في تخصص – الهندسة الكهربائية) .

خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال البتروكيماوية.

9 – أخصائي أول نمذجة التسعير – الرياض

درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص – علم البيانات، الرياضيات، الإحصاء، الاقتصاد

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التحليلات أو علم البيانات.

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).