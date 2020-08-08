الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية في 3 مدن.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية في 3 مدن.. التفاصيل ورابط التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن ( الرياض، الجبيل، جازان)، وفق المسميات والتفاصيل التالية:

1 – مهندس التحكم في العمليات – الأمن السيبراني – الجبيل

درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الحاسب، تقنية المعلومات
سنوات في .

2 – أخصائي تسويق – الرياض

درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص هندسة البوليمرات، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال البتروكيماويات.

3 – أخصائي أول – التنقل الجبيل

درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، هندسة الحاسب
خبرة لا تقل عن 3 سنوات

4 – أخصائي صيانة – جازان

درجة الدبلوم في تخصص – الميكانيكا، الكهرباء
خبرة لا تقل عن 10 سنوات في .

5 – مهندس تقني – الجبيل

درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في

6 – أخصائي ثالث – منسق العمليات – الجبيل

درجة البكالوريوس في تخصص – علوم الحاسب
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في

7 – أخصائي أول الآلات – الجبيل

شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم في تخصص – الأجهزة والتحكم
خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال البتروكيماوية.

8 – أخصائي كهربائي أول – الجبيل

درجة الدبلوم في تخصص – الهندسة الكهربائية) .
خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال البتروكيماوية.

9 – أخصائي أول نمذجة التسعير – الرياض

درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص – علم البيانات، الرياضيات، الإحصاء، الاقتصاد
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التحليلات أو علم البيانات.

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

مواد ذات صلة

وظائف للجنسين في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة

وظائف للجنسين في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة

وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»

وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»

وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية.. موعد وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية.. موعد وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بشركة أبل بمختلف مناطق المملكة.. موعد ورابط التقديم

وظائف شاغرة بشركة أبل بمختلف مناطق المملكة.. موعد ورابط التقديم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>