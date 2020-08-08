وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية في 3 مدن.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن ( الرياض، الجبيل، جازان)، وفق المسميات والتفاصيل التالية:
1 – مهندس التحكم في العمليات – الأمن السيبراني – الجبيل
درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الحاسب، تقنية المعلومات
سنوات في .
2 – أخصائي تسويق – الرياض
درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص هندسة البوليمرات، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال البتروكيماويات.
3 – أخصائي أول – التنقل الجبيل
درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، هندسة الحاسب
خبرة لا تقل عن 3 سنوات
4 – أخصائي صيانة – جازان
درجة الدبلوم في تخصص – الميكانيكا، الكهرباء
خبرة لا تقل عن 10 سنوات في .
5 – مهندس تقني – الجبيل
درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في
6 – أخصائي ثالث – منسق العمليات – الجبيل
درجة البكالوريوس في تخصص – علوم الحاسب
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في
7 – أخصائي أول الآلات – الجبيل
شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم في تخصص – الأجهزة والتحكم
خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال البتروكيماوية.
8 – أخصائي كهربائي أول – الجبيل
درجة الدبلوم في تخصص – الهندسة الكهربائية) .
خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال البتروكيماوية.
9 – أخصائي أول نمذجة التسعير – الرياض
درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص – علم البيانات، الرياضيات، الإحصاء، الاقتصاد
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التحليلات أو علم البيانات.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).