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«بونيا».. فيروس جديد ينتشر في الصين ويسبب حمى نزفية

«بونيا».. فيروس جديد ينتشر في الصين ويسبب حمى نزفية
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تواصل – وكالات:

رغم معاناة الصين والعالم من  تفشي فيروس كورونا إلا أنه ظهر فيروس جديد قتل سبعة أشخاص في الصين حتى الآن، حيث يسبب حمى نزفية قد تؤدي إلى الوفاة.

ووتم تشخيص ما لا يقل عن 60 شخصا بمتلازمة ناجمة عن فيروس بونيا الجديد، وهو مرض شديد العدوى ينتقل عن طريق القراد ويمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر عن طريق الدم أو المخاط، ويسبب حمى نزفية فيروسية.

ويعاني المرضى، وجميعهم في شرق الصين، من حمى شديدة مع متلازمة قلة الصفيحات (SFTS)، وهو مصطلح طبي يصف انخفاض الصفيحات في الدم، ما قد يكون مميتا إذا لم يتم اكتشافه مبكرا، وفقا لخبراء الأمراض المعدية.

ويمكن أن تشمل الأعراض المبكرة للفيروس، الذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 2009 في المناطق الريفية في الصين، التعب والحمى والطفح الجلدي.

ويُعتقد أن أحدث انتشار للوباء بدأ في أبريل، مع عشرات الحالات في مقاطعتي جيانغسو وآنهوي المجاورتين.

 

 

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