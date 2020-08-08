الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تعطل مكيفات مستشفيي طريف ورفحاء.. وصحة الشمالية تعلق

تعطل مكيفات مستشفيي طريف ورفحاء.. وصحة الشمالية تعلق
0

تواصل – فريق التحرير:

اعتذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية بسبب تكرار تعطل التكييف في مستشفيي طريف العام ورفحاء المركزي.

وقالت صحة الشمالية إنها تعمل على استبدال التكييف بالكامل في مستشفيى طريف العام ورفحاء المركزي، وفي طور الانتهاء الكامل من التركيب والتشغيل.

الجدير بالذكر أن عدداً من المرضى قد اشتكوا من سوء وتعطل التكييف في تلك المستشفيات، في الوقت الذي تشهد المملكة ارتفاعاً في درجات الحرارة، وفقا لـ”عكاظ”.

في سياق متصل قامت إدارة القطاع الصحي برفحاء بتوفير مكيفات “سبليت” مؤقتة للمنومين حتى يتم إنهاء مشكلة التكييف.

 

مواد ذات صلة

إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث مروري بمستشفى طريف العام

إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث مروري بمستشفى طريف العام

أطفال «لينة» مبتوري الأطراف يصلون مستشفى رفحاء

أطفال «لينة» مبتوري الأطراف يصلون مستشفى رفحاء

ارتباك في مستشفى رفحاء بسبب قضية «الرحم المدفونة»

ارتباك في مستشفى رفحاء بسبب قضية «الرحم المدفونة»

مدير صحة الشمالية: المنظومة الصحية بالمنطقة ستشهد تغييراً كاملاً

مدير صحة الشمالية: المنظومة الصحية بالمنطقة ستشهد تغييراً كاملاً

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة