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9 حالات تستدعي تقديم بلاغ بشأن «القيمة المضافة» لدى «الزكاة والدخل»

9 حالات تستدعي تقديم بلاغ بشأن «القيمة المضافة» لدى «الزكاة والدخل»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الحالات التي تستدعي تقديم بلاغ بشأن ضريبة القيمة المضافة على النحو التالي:

– عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة.

– عدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات.

– تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن في بعض الحالات التي لا تتطلب ذلك.

– عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية.

– عدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة الضريبية.

– احتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%.

– تحصيل ضريبة على منتج صفري غير خاضع للضريبة.

– كتابة رقم ضريبي غير صحيح في الفاتورة الضريبية.

– عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل فرد أو منشأة مسجلة في الضريبة.

 

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