9 حالات تستدعي تقديم بلاغ بشأن «القيمة المضافة» لدى «الزكاة والدخل»

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أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الحالات التي تستدعي تقديم بلاغ بشأن ضريبة القيمة المضافة على النحو التالي:
– عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة.
– عدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات.
– تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن في بعض الحالات التي لا تتطلب ذلك.
– عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية.
– عدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة الضريبية.
– احتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%.
– تحصيل ضريبة على منتج صفري غير خاضع للضريبة.
– كتابة رقم ضريبي غير صحيح في الفاتورة الضريبية.
– عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل فرد أو منشأة مسجلة في الضريبة.