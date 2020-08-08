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«الأمن البيئي» يباشر التحقيق في مقطع صيد الطيور بالشبك

«الأمن البيئي» يباشر التحقيق في مقطع صيد الطيور بالشبك
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تواصل – واس:

أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد “رائد المالكي”، أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة أشخاص بنصب شبكة لصيد الطيور في أحد المتنزهات العامة بما يخالف الأنظمة.

وأكد متحدث القوات الخاصة للأمن البيئي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بهذه المخالفة .
‏وأهاب المالكي بالمواطنين والمقيمين استشعار مسؤولياتهم في المحافظة على البيئة والحياة الفطرية ، والمبادرة بالإبلاغ عن كل ما يتم رصده من مخالفات.

 

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