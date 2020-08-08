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18 قتيلا وعشرات الجرحى في حادث تحطم طائرة مدنية بالهند

18 قتيلا وعشرات الجرحى في حادث تحطم طائرة مدنية بالهند
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تواصل – وكالات:

قال مسؤول بارز في الهيئة العامة للطيران المدني بالهند لرويترز اليوم السبت إنه جرى انتشال الصندوقين الأسودين، مسجل بيانات الرحلة ومسجل الصوت في قمرة القيادة، لطائرة ركاب هندية تحطمت أمس.

وقتل 18 شخصا وجرح حوالى 100 شخص بينهم 15 إصاباتهم خطيرة عندما خرجت طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية “اير انديا اكسبريس” عن المدرج “وشطرت إلى جزئين” بعد هبوطها خلال أمطار غزيرة وهبات رياح شديدة في جنوب الهند.

وقالت شركة الطيران إن طائرة البوينج 737 كانت تقل 191 شخصا بما فيهم أفراد الطاقم، وكانت قادمة من دبي إلى كوزيكودي في ولاية كيرالا بجنوب الهند.
وصرح مسؤول في إدارة الطوارئ أن “وقودا تسرب من الطائرة لكن معجزة حدثت ولم تندلع النيران”. وأضاف “لو حدث ذلك لكانت حصيلة الضحايا أكبر بكثير”.
وقال وزير الطيران الهندي هارديب سينغ بوري إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 18 شخصا. وتفيد لائحة الضحايا أن بين القتلى رضيع في شهره العاشر وآخر في الشهر الثامن عشر.

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