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بدء صرف مخصصات الدفعة الثانية لدعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب

بدء صرف مخصصات الدفعة الثانية لدعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها الرسمي في تويتر عن البدء في صرف مخصصات الدفعة الثانية ضمن مبادرة دعم الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – ضمن لفتة أبوية حانية، ترمي إلى دعم السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، ومساعدتهم على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد .

وتتجسد الأهداف الإنسانية للمبادرة من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين حسب أنظمة العمل، ويبلغ المخصص ثلاثة آلاف ريال شهريا، وتصرف لمدة ثلاثة أشهر ليكون الإجمالي تسعة آلاف ريال، للمستحقين وفق اشتراطات المبادرة المعلنة، ويبدأ الصرف للدفعة الثانية اعتبارًا من يوم الأحد 9 أغسطس2020م، الموافق 19 ذو الحجة 1441هـ.

وبين نائب رئيس الهيئة المساعد للتنمية وجودة النقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان أن الدفعة الأولى من المستحقين استلموا مخصصاتهم يوم الاثنين 6 يوليو من العام 2020م، وتستمر المبادرة متكاملة بالشراكة الناجحة مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن كافة المستحقين في مختلف الدفعات هم من الأفراد السعوديين العاملين بشكل مباشر في أنشطة نقل الركاب وليسوا تحت مظلة أي منشأة ، وأنهم من المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل والمرخص لهم بممارسة أنشطة نقل الركاب، ويعتمدون بشكل أساسي في دخلهم عبر ما يجنون من العمل في هذه الأنشطة بسبب عدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى وتأثروا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد وما صاحبها من إيقاف بعض الأنشطة بشكل كامل.

وأكد الطاسان أن هذه المبادرة الإنسانية شملت ممارسي أنشطة (الأجرة العامة – النقل المدرسي – نقل المعلمات – نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة)، لافتا الانتباه إلى أن هناك بعض الاشتراطات من أهمها أن يكون لدى المتقدم بطاقة تشغيل سارية المفعول وقت صدور قرار إيقاف أنشطة نقل الركاب عبر الحافلات والأجرة، وأن لا يكون المتقدم موظفا في أي جهة سواء حكومية أو قطاع خاص .

وكانت الهيئة قد أتاحت التقديم واستقبال الطلبات من تاريخ 20 أبريل 2020م وحتى تاريخ 5 مايو 2020م، كما كفلت الهيئة الدعم التقني للتقديم والاستعلام عن سير المعاملة عبر موقعها الإلكتروني: www.tga.gov.sa .

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