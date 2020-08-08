الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

صيد مئات الطيور المهاجرة والنادرة بالشباك في منتزه عام.. والحياة الفطرية تعلق (فيديو)

صيد مئات الطيور المهاجرة والنادرة بالشباك في منتزه عام.. والحياة الفطرية تعلق (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية إنه إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر صيد مجموعة من الطيور في أحد المنتزهات العامة أن نظام البيئة الجديد يحظر الصيد بأي وسيلة تصطاد أكثر من طائر.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن شباك صيد الطيور تعد من الوسائل المحظورة في جميع دول العالم وهي من أكثر الوسائل فتكا بالطيور المهجرة، وتصطاد جميع أنواع الطيور دون استثناء، منها المهاجر والمقيم والمهدد بالانقراض حتى الطيور المنهي عن صيدها تقع ضحية لهذه الشباك مثل الصرد والهدهد.

وأكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنها تعمل وبالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي على رصد المزارع التي تستخدم لهذه الأغراض.

مواد ذات صلة

مواطن يعيد سلحفاتين مهددتين بالانقراض إلى البحر استجابة لطلب «الحياة الفطرية»

مواطن يعيد سلحفاتين مهددتين بالانقراض إلى البحر استجابة لطلب «الحياة الفطرية»

«نمر» يتجول في عقبة شعار بعسير .. و«الحياة الفطرية» تعلق (فيديو)

«نمر» يتجول في عقبة شعار بعسير .. و«الحياة الفطرية» تعلق (فيديو)

«البيئة»: تسجيل بؤرة إصابة بإنفلونزا الطيور «H5N8» في محافظة حريملاء والتخلص من 35 ألف طائر

«البيئة»: تسجيل بؤرة إصابة بإنفلونزا الطيور «H5N8» في محافظة حريملاء والتخلص من 35 ألف طائر

البيئة توضح علاقة «كورونا» بالحياة الفطرية في المملكة.. نصائح مهمة للجميع

البيئة توضح علاقة «كورونا» بالحياة الفطرية في المملكة.. نصائح مهمة للجميع

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة