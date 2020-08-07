“الأرصاد” تتوقع طقس السبت: أمطار رعدية ورياح سطحية على عدد من مناطق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل من تلك المناطق.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية تمتد إلى نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربيةو الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

وتوقعت الأرصاد أن تُسجل محافظة الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 47 درجة مئوية ، بينما تُسجل محافظة الباحة أقل درجة حرارة بـ 16 درجة مئوية.