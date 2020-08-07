في موقف إنساني رائع.. ممرضة تُنقذ عائلة تعرضت لحادث مروري بالمدينة

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ضربت الممرضة خلود الصاعدي أروع الأمثلة في التفاني بالعمل، حيث نجحت في إنقاذ عائلة تعرضت لحادث مروري بطريق الهجرة بالمدينة المنورة أثناء مرورها بالطريق بعد نهاية فترة عملها بمركز صحي المحفر.

وفي التفاصيل، فإن الممرضة “الصاعدي” توقفت فور مشاهدتها عائلة على طريق الهجرة تعرضت سيارتهم لحادث مروري، حيث تدخلت لإنقاذ حياة المصابين وقدّمت لهم الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَق إسعاف الهلال الأحمر.

من جانبه، قدم المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق كل الشكر والتقدير للممرضة، بقوله: “إن الممرضة خلود الصاعدي، شاركت في موقف بطولي وإنساني غير مستغرب من منسوبي أعظم المهن مهنة التمريض”.

من جانبها، أوضحت الممرضة خلود الصاعدي أنها باشرت الحادث المروري حين خروجها من عملها بمركز صحي المحفر بمحافظة الحناكية، إذ تفقدت العلامات الحيوية للمصابين وعمل الإسعافات الأولية لهم، وتثبيت الظهر والرقبة لمريضة اشتكت من الآلام بهما.