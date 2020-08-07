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دراسة طبية جديدة تكشف عن خطورة مصابي “كورونا” بدون أعراض

دراسة طبية جديدة تكشف عن خطورة مصابي “كورونا” بدون أعراض
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تواصل- وكالات

كشفت دراسة طبية، أن ثلث الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد لم تظهر لديهم أي أعراض، لكنهم كانوا يحملون شحنة فيروسية موازية لأولئك الذين ظهرت عليهم أعراض مرض “كوفيد 19”.

وركزت الدراسة التي أشرف عليها الباحث سيونغجي لي، من جامعة “سونتشونهيانغ”، على بؤرة إصابات لدى مجموعة متدينين كوريين جنوبيين في دايغو في فبراير، وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”.

وكانت السلطات قد قررت عزل المصابين الذين يظهرون أعراضا طفيفة أو من دون أعراض في مبنى خصصته الحكومة، وقام أطباء وممرضون بمراقبة دقة تطور الأعراض لديهم، كما رصدوا حجم الشحنة الفيروسية باستمرار.

ومن أصل 303 أشخاص، لم تظهر أي أعراض لدى 89 شخصا، أي ما نسبته 29  في المئة. 

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