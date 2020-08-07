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الكشف عن دراجة هوائية مزودة بجهاز كمبيوتر.. السعر والمزايا

الكشف عن دراجة هوائية مزودة بجهاز كمبيوتر.. السعر والمزايا
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تواصل- وكالات:

كشفت شركة مودمو عن دراجتها الهوائية Saigon الجديدة، التي تعتمد على نظام دفع كهربائي وتتمتع بالعديد من الحلول التقنية الذكية.

وأوضحت الشركة الأيرلندية أن الدراجة تعتمد على بطارية قابلة للخلع بسعة 666 وات ساعة، تتيح للدراجة السير 200 كيلومتراً، وتتولى تغذية محرك كهربائي على صرة العجلة الأمامية.

وتعتمد الدراجة، التي تنطلق بقوة كهربائية مقدارها 250 وات، على العديد من تقنيات الاتصال الذكية والحوسبة، التي تجمع بين نظام GPS وربط بينات 4G، ما يُتيح تتبعها والاتصال مع الهاتف الذكي عبر تقنية البلوتوث.

كما جهزت الدراجة بجهاز كمبيوتر مزود بشريحة Snapdragon ويعمل بنظام أندرويد مع شاشة قياس 3 بوصة.

وتمتاز الدراجة، التي تزن 13.9 كيلوغراماً فقط، بدمج الضوء الأمامي ومصباح تغيير الاتجاه في المقود.

وفي البداية تخطط الشركة لإنتاج 100 نسخة فقط من الدراجة بسعر يبدأ من 2800 يورو.

 

 

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