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بالانفوجراف.. «حماية المستهلك» توضح حقوق المسافر حال إلغاء الناقل الجوي رحلته بالمطار

بالانفوجراف.. «حماية المستهلك» توضح حقوق المسافر حال إلغاء الناقل الجوي رحلته بالمطار
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت جمعية حماية المستهلك حقوق المسافر حال قيام الناقل الجوي بإلغاء رحلته الجوية وهو بالمطار.

وأضافت في “إنفوجراف” على حسابها بموقع” تويتر” أنه في حال إلغاء الرحلة فإنه ينبغي تأمين الناقل الجوي لرحلة بديلة للتي تم إلغاؤها.

وأكدت: “إذا كانت الرحلة البديلة على درجة أعلى، يتحمل الناقل الجوي قيمة فارق التكلفة، وإذا كانت الرحلة البديلة على درجة إركاب أدنى، فيلتزم الناقل الجوي بإعادة فرق قيمة الدرجة، وفق أقل سعر على الدرجة، إضافة إلى تعويض العميل بما يعادل (50%) من تلك القيمة”.

 

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