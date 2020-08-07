الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

لحماية الجسم من الأمراض.. 5 خطوات يُنصح باتباعها للحصول على «مناعة قوية»

لحماية الجسم من الأمراض.. 5 خطوات يُنصح باتباعها للحصول على «مناعة قوية»
0

تواصل – فريق التحرير

قدم خبراء الصحة عدة نصائح للحصول على مناعة قوية، لحماية الجسم من الأمراض، خصوصا في ظل جائحة كورونا التي انتشرت في العالم، حيث يلعب الجهاز المانعي الدور الأهم في مقاومة الجائحة وحماية الجسم.

ووفقًا لموقع “فرويندين” الألماني، فقد قال الخبراء أن الإنسان يمكن أن يحصل على جهاز مناعي قوي، من خلال خمس خطوات تتمثل في الآتي:

النوم الجيد

قلة النوم تضعف الجهاز المناعي، ويكون عرضة للأمراض، لذلك يجب أم ينام الشخص سبع ساعات على الأقل يوميا.

وكشفت الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات يكونوا عرضة لنزلات البرد أربع مرات أكثر من الأشخاص الذين يحصلون على قسط كاف من النوم.

المكسرات

تناول الأطعمة التي تحتوي على عنصر المغنيزيوم، تساعد في تهدئة الجسم والأعصاب، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة.

ومن أفضل الأطعمة التي تحتوي على المغنزيوم، هي السبانخ والمكسرات والفاصولياء.

الحرارة المنخفضة

أفادت دراسة حديثة بأن الأشخاص الذين ينامون في درجات حرارة منخفضة، مناعتهم تكون أقوى ممن ينامون في غرف دافئة.

وأكدت الدراسة أن الجسم يقوم بخفض درجة حرارته لتحضير الشخص للنوم، ويتسبب النوم في بيئة مرتفعة الحرارة بمقاومة هذه العملية التي يقوم بها الجسم، مما يؤدي إلى نوم غير مريح أو الإصابة بالأرق، الأمر الذي يعزز مناعة الجسم.

تجنب القلق

يؤدي القلق والضغط النفسي إلى إفراز الجسم لهرمون الكورتيزول، الذي يجعل الجسم يتأهب لمحاربة الضغط ويهمل الجهاز المناعي، الأمر الذي يقلل المناعة على المدى الطويل.

ونصح الخبراء بممارسة الرياضة، وكتابة المذكرات للتنفيس عن الضغوط، وزيارة طبيب نفسي في حالة عدم القدرة على التعامل مع الضغوط اليومية بشكل سليم.

ممارسة الرياضة

أكد الأطباء على ضرورة ممارسة النشاط الرياضي، مثل المشي أو ركوب الدراجة، لمدة نصف ساعة يوميا، الأمر الذي يساعد على تهدئة الأعصاب ويحمي الجسم من أمراض القلب وبعض أنواع الأمراض السرطانية.

مواد ذات صلة

«الصحة» تقدم نصيحة مهمة حال فقدان حاسة الشم لأكثر من أسبوعين

«الصحة» تقدم نصيحة مهمة حال فقدان حاسة الشم لأكثر من أسبوعين

«الصحة» تسجل 1629 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة خلال الساعات الماضية

«الصحة» تسجل 1629 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة خلال الساعات الماضية

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 1897 إصابة جديدة و2688 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 1897 إصابة جديدة و2688 حالة تعافي

زيادة أسرة العناية المركزة بنسبة 41% لكافة القطاعات في مستشفيات الرياض

زيادة أسرة العناية المركزة بنسبة 41% لكافة القطاعات في مستشفيات الرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>