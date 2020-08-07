إليك طرق وخطوات استرداد أموال مشترياتك من «iTunes» أو «آب ستور»

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يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق استرداد مشترياتهم من آب ستور أو iTunes، وذلك لأسباب كثيرة أغلبها لعدم الرضا عن تلك المشتريات، وهو ما تؤمنه شركة آبل عبر المتجر الرسمي لها ولكن ينبغي الإلترزام بخطوات معينة لاسترداد مبالغ هذه المشتريات.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، يمكنك طلب استرداد المشتريات من شركة آبل في غضون 90 يومًا، ففي بعض الأحيان، قد لا يعمل التطبيق أو الشراء داخل التطبيق الذي اشتريته، وفي بعض الأحيان الأخرى، قد يحدث أيضًا أن تقوم أنت أو أحد أفراد أسرتك بعملية شراء عن طريق الخطأ، وفي حالات أخرى قد ينتهي بك الأمر بشراء الشيء الخطأ.

الطريقة الأولى، هي أن تقوم بعمل إبلاغ عن مشكلة، وعندما تبلغ عن مشكلة، تظهر أمامك خيارات مختلفة:

– أود طلب استرداد الأموال

– فشل تثبيت التطبيق أو عدم التنزيل

– التطبيق لا يعمل أو لايتصرف كما هو متوقع

– لم أوافق على عملية الشراء هذه

– يتعذر العثور على الشراء داخل التطبيق

واعتمادًا على ما تحدده وبعض العوامل الأخرى، قد تختار آبل إصدار استرداد لك أو إعادة توجيهك إلى موقع التطبيق أو المطور أو إعادتك إلى التطبيق أو اللعبة لإعادة تنزيلها. وأعتقد أنك هنا لطلب استرداد الأموال، لذا إليك ما تختار وكيفية الحصول عليه.

والطريقة الأخرى، وهي استرداد أموال المشتريات باستخدام هاتف آيفون أو جهاز آيباد أو جهاز ماك كالتالي:

– افتح متصفح سفاري، وانتقل إلىreportaproblem.apple.comوقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل الخاص بك.

– انقر فوق إبلاغ أو الإبلاغ عن مشكلة بجوار العنصر الذي تريد استرداد أمواله.

– اضغط على القائمة المنسدلة التي تقول أود استرداد أموالي، وحدد طلب استرداد.

– اضغط على إخبارنا بالمزيد واختر سبب استرداد المبلغ.

– إذا اخترت شراء التطبيق عن طريق الخطأ أو شراء التطبيق الخطأ فقد تحصل على مربع نص لوصف المشكلة، لذلك اكتب السبب.

– الآن اضغط على إرسال.

يرجى ملاحظة أنك قد ترى خيارات مختلفة قليلاً في الخطوات المذكورة أعلاه، حيث يعتمد ذلك على ما إذا كنت تطلب استردادًا لاشتراك أو تطبيق لمرة واحدة أو شراء وسائط.

هناك طريقة بديلة لاسترداد الأموال تتمثل في فتح البريد الإلكتروني لإيصال الشراء الذي تلقيته من آبل بعد شراء تطبيق أو خدمة، ومن الجزء السفلي من البريد الإلكتروني، انقر فوق الإبلاغ عن مشكلة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

بعد إرسال طلبك بنجاح، انتظر بضعة أيام لتلقي رد من آبل، وإذا تم قبول طلب استرداد الأموال الخاص بك، فستسترد الأموال في حسابك المصرفي أو معرف آبل في غضون أسبوع أو نحو ذلك – حسب المنطقة وقواعد البنك.

الطريقة الأخيرة، وهي كيفية استرداد الأموال باستخدام iTunes: