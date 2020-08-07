«الزعاق»: بداية موسم «الكليبين» وهذه أبرز معالم الطقس خلاله

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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، ‏إن اليوم الجمعة هو أول الكليبين الذي يمكث لمدة 13 يومًا قبيل نجم سهيل، ويتسارع فيه أخذ الليل من النهار، وبعد 50 يومًا يتساوى طول الليل مع النهار، وحينذاك تكون الأيام الألطف في السنة.

وبحسب مقطع فيديو لـ”الزعاق” عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، أوضح أن “الكليبين هو سادس نجوم القيظ السبعة، ونجوم القيظ سبعة نجوم، وهي الثريا والدبران، والجوزاء الأولى، والجوزاء الثانية، والمرزم، والكليبين”.

وتابع: “تبقى على موسم القيظ وينتهي نجمان، وعدد أيام النجمين 13 يومًا لكل نجم، ومجموعها 26 يومًا، وسمي الكليبين بهذا، نسبةً لكثرة العطش، وأبرز معالم الكليبين هي نضوب المياه السطحية، وهي الآبار القديمة، وفي موسم الكليبين ينزل الماء من شدة حرارة الأرض، وكان العرب قديمًا في حال دخول موسم الكليبين يترقبون أخبار (سهيل) بشغف”.