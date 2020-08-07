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توضيح مهم من «شركة الكهرباء» بشأن استهلاك الأجهزة في وضع الاستعداد

توضيح مهم من «شركة الكهرباء» بشأن استهلاك الأجهزة في وضع الاستعداد
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت شركة الكهرباء حقيقة المقطع الصوتي المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن كمية استهلاك الأجهزة الكهربائية وهي في وضع الاستعداد.

وأكدت الشركة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن العدادات الكهربائية بنوعيها “الميكانيكي والرقمي” هي لقياس كمية الاستهلاك من المصدر الخارجي الرئيسي وكلاهما يحسبان بنفس الكمية.

 وأضافت أن الأجهزة في وضع الاستعداد “Stand by” قد تستهلك كميات قليلة جدا من الطاقة “تحكمها مواصفات وخصائص الجهاز”، ولكنها غير مؤثره في معدلات وفواتير الاستهلاك.

 

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