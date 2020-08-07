ما هي أفضل صيغة للصلاة على النبي ﷺ؟.. الشيخ “الخثلان” يجيب (فيديو)

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أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان أفضل صيغة للصلاة على النبي ﷺ أثناء الصلاة وخارجها.

وقال “الخثلان” ردًا على تساؤل أحد المشاهدين ببرنامج الجواب الكافي على فضائية المجد: إن المسلم إن كان في الصلاة فعليه ان يقول الصلاة الإبراهيمية، وهي: “اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد” أو بأي صفة وردت بها السنة.

وتابع، وأما إذا كان خارج الصلاة، فالأفضل أن يجمع بين الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أمر بذلك في قوله تعالى: “إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا” فتقول اللهم صلي وسلم على رسولك محمد وتكررها.