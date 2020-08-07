الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

الشيخ «الخثلان» يوضح فضل قراءة المعوذتين للوقاية من السحر والشرور (فيديو)

الشيخ «الخثلان» يوضح فضل قراءة المعوذتين للوقاية من السحر والشرور (فيديو)
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضح فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية فضل قراءة المعوذتين (الفلق والناس).

وأضاف في لقائه مع برنامج “الجواب الكافي” على قناة المجد الفضائية، أن أفضل ما يتقي به المسلم السحر وشرور الناس سورتى الفلق والناس، حيث تضمنتا الاستعاذة بالله من جميع الشرور في الدنيا .

وأكد “الخثلان” أنه ورد في سورة الفلق الاستعاذة بالله من السحر والسحرة و”النفثات في العقد”، لافتاً إلى أن المداومة على قراءة هاتين السورتين وسورة الإخلاص دبر كل صلاة وعقب صلاة الفجر والمغرب 3 مرات وقبل النوم، كانت له حصناَ من السحر والسحرة والشرور.

 

 

 

 

 

 

مواد ذات صلة

«الخثلان» يوضح حكم نسيان التسمية عند الذبح (فيديو)

«الخثلان» يوضح حكم نسيان التسمية عند الذبح (فيديو)

«الخثلان»: لا يجوز الصوم في أيام التشريق إلا في حالة واحدة (فيديو)

«الخثلان»: لا يجوز الصوم في أيام التشريق إلا في حالة واحدة (فيديو)

«الخثلان»: صيام يوم عرفة ينبغي ألا يفرط فيه مسلم.. عمل يسير وأجر جزيل

«الخثلان»: صيام يوم عرفة ينبغي ألا يفرط فيه مسلم.. عمل يسير وأجر جزيل

الشيخ «الخثلان»: من صلى عيد الأضحى لا تلزمه صلاة الجمعة

الشيخ «الخثلان»: من صلى عيد الأضحى لا تلزمه صلاة الجمعة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>