بالفيديو.. خطيب «المسجد النبوي»: الليالي والأيام خزائن للأعمال ومراحل للأعمار

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تواصل – فريق التحرير

أوضح فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي في خطبة الجمعة اليوم أن تعاقب الشهور والأعوام على العباد من نعم الله الغزار ، قال تعالى ( وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ * وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ) ، وقد وبخ الله من لم يغتنم وقته بما ينفعه في آخرته ، قال سبحانه ( أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ) .

وبينّ فضيلته أن الليالي والأيام خزائن للأعمال ومراحل للأعمار ، تُبلى الجديد وتقرب البعيد ، أيامٌ تمر وأعوام تمضي ، وأجيال تتعاقب على درب الآخرة ، فهذا مقبل وذاك مدبر ، وهذا صحيح وآخر سقيم ، والكل إلى الله يسير ، قال عليه الصلاة والسلام ( كل الناس يغدو ، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ) .

وأكد فضيلته أن التعرف على حقِّ الله وعظيم فضله ومَنّه ، وتذكر كثرة نعمه وآلائه يدعو إلى الله ، ويدرك المرء معه تقصيره على شكر النعم وأنه لا نجاة إلا بالرجوع إليه ، وأن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر ، قال ابن القيم -رحمه الله – [ بداية المحاسبة أن تقايس بين نعمته عز وجل وجنايتك ، فحينئذ يظهر لك التفاوت وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب ] ، وتففد عيوب النفس يزكيها ويطهرها ، قال تعالى ( قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ) .

وأضاف فضيلته وعاهد نفسك في مطلع كل يوم على المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد جماعةً مع المسلمين ، والتزود من العلم النافع والسعي في نشره وتعليمه ، وحفظ اللسان عن المحرمات من الكذب والغيبة والبذاءة والفحش ، وعليك بالورع في المطاعم والمشارب واجتناب ما لا يحل ، واحرص على برِّ الوالدين وصلة الأرحام وبذل المعروف للقريب والبعيد .

واختتم فضيلته الخطبة بالإشارة إلى أن نصيب الإنسان من الدنيا عمُرُه ، فإن أحسن اغتنامه فيما ينفعه في دار القرار فقد ربحت تجارته ، وإن أساء اغتنامه وأكثر من المعاصي والسيئات بارت بضاعته ، والموفق من حاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله واغتنم وقته وعرَفَ دواءه من دائه ولم يُهمِل فُيهمَل ، والخير في الطاعة والشر في المعصية .

 

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