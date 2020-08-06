ليلة الوفاء.. مهندس يلتقي مديره في الثانوية ويستعرض قلماً كافأه به قبل 40 عاماً (فيديو)

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في ليلة من ليالي الزمن الجميل تناثرت فيها الذكريات، استقبل فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد الخليفة المعلم والمربي الفاضل والمدير السابق لثانوية الخرج، المهندس ماهر صقر وكان طالبا عنده منذ عقود مضت، والذي بدا عليه التأثر بعد مقابلة مديره السابق لثانوية الخرج، خاصة بعد سماعه دعوات صادقة من الشيخ عبدالله.

ونشر حساب زمن الخرج الجميل، صورا ومقاطع فيديو وثق من خلالها لقاء الشيخ الخليفة بطلابه قبل 40 عاما تقريبا، ومنهم الدكتور عبدالمجيدبن عبدالعزيز العتي والشيخ سعدالعتي والشيخ سعيد النويصر والمهندس ماهر صقر.

وخلال اللقاء وفي بادرة تنم عن الوفاء طرح المهندس ماهر صقر قلماً تذكارياً حصل عليه قبل أربعين عاماً من الشيخ عبدالله الخليفة مدير ثانوية الخرج آنذاك، حيث طرحه في مزاد خيري ووهب ريعه لوالديه ومعلميه في ثانوية الخرج، وتم تسليم القلم للدكتور عبدالمجيد العتي بحضور الشيخ عبدالله الخليفه.

حضر اللقاء الشيخ سعد العتي والشيخ سعيد النويصر والأستاذ عبدالرحمن الحسين والمهندس ماهر صقر والدكتورعبدالمجيد العتي.

يذكر أن الشيخ عبدالله الخليفة، متعه الله بالصحة والعافية، رجل تربوي بامتياز وهو يعد من تاريخ الخرج التعليمي فحين يذكر التعليم في الخرج يذكر “ابن خليفة” حتى إن ثانوية الخرج كانت تعرف بثانوية ابن خليفة لشهرته وعلو شأنه، وهو من أعلام العلم والثقافة في الخرج وتتلمذ على يديه الكثير من أبناء الخرج وخارجها.

#زمن_الخرج_الجميل

في بادرة تنم عن الوفاء طرح المهندس ماهرصقر قلماً تذكارياً حصل عليه قبل اربعين عاماً من الشيخ عبدالله الخليفة مديرثانوية الخرج آنذاك .

فطرحه في مزاد خيري ريعه لوالديه ومعلميه في ثانوية الخرج .

وتم تسليم القلم للدكتور عبدالمجيد العتي بحضور الشيخ عبدالله الخليفه.pic.twitter.com/OUTKj0kmDs — زمن الخرج الجميل (@zamanalkharj)August 6, 2020

#زمن_الخرج_الجميل

في ليلة تناثرت فيها ذكريات زمن ثانوية الخرج الجميل بحضور شيخنا الفاضل المربي الأستاذ عبدالله بن محمد الخليفة مديرالثانوية والشيخ سعد العتي والشيخ سعيدالنويصر والاستاذ عبدالرحمن الحسين والمهندس ماهر صقروالدكتورعبدالمجيد العتي .pic.twitter.com/rKhWtn2PaZ — زمن الخرج الجميل (@zamanalkharj)August 6, 2020