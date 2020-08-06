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كيفية تشغيل تطبيقات «أندرويد » على نظام «كروم أو إس»

كيفية تشغيل تطبيقات «أندرويد » على نظام «كروم أو إس»
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تواصل – وكالات:

تتوفر لأجهزة اللاب توب والأجهزة اللوحية المعتمدة على نظام التشغيل “كروم أو إس” والمعروفة باسم “الكروم بوك” منذ فترة تطبيقات أندرويد من متجر Play Store؛ حيث يمكنها على سبيل المثال تشغيل برامج مايكروسوفت واسعة الانتشار مثل Office.

وللاستفادة من هذه الميزة يتم الانتقال في إعدادات جهاز الكروم بوك إلى قسم (Google Play Store) وهناك يتم اختيار (Turn On)بجانب الخيار (Install apps and games from Google Play on your Chromebook)، بينما يلزم أن يكون نظام التشغيل “كروم أو إس” محدثاً.

ومع هذا تشير جوجل إلى أن بعض التطبيقات لا تزال غير متوافقة مع بعض أجهزة الكروم بوك، وبالتالي لا يمكن تنزيلها وتشغيلها.

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