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«المصلح»: المعصية في ليلة الجمعة تختلف عن سائر ليالي الزمان (فيديو)

«المصلح»: المعصية في ليلة الجمعة تختلف عن سائر ليالي الزمان (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، على فضل ليلة الجمعة وأهمية استثمارها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتجنب معصيته فيها.

وقال المصلح، إن تعظيم هذه الليلة بصيانة النفس من الوقوع فيما حرم الله تعالى هذا مما يدخل في قوله جل وعلا {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}.

وتابع الشيخ المصلح أن الزمان المبارك وحماية النفس عن الوقوع في السيئة فيه هو مما يؤجر عليه الإنسان.

وأضاف “ولذلك مما نقل عن ابن القيم رحمه الله قوله إن المعصية في هذه الليلة أي ليلة الجمعة تختلف عن سائر ليالي الزمان، وذكر أن عادة الله في عقوبة منتهكها معلومة ومشهودة”.

وختم الشيخ خالد المصلح بقوله “ليس هذا لخصوصية ليلة الجمعة فقط، وإنما هذا لكل زمان ومكان فاضل وإذا لم يعظم الإنسان شعائر الله فإن ذلك موجب لعقوبته جل في علاه”.

 

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