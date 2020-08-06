لأول مرة.. «ناسداك» يغلق على ارتفاع قياسي فوق 11 ألف نقطة

تواصل – وكالات:

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع لتعوض البداية الضعيفة في الصباح، حيث أغلق مؤشر ناسداك الجلسة فوق 11 ألف نقطة للمرة الأولى وسط آمال المستثمرين في حزمة تحفيز مالي جديدة.

واقتنص المؤشر ناسداك المجمع الذاخر بأسهم التكنولوجيا مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في المعاملات المبكرة بدعم أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل مثل أبل وفيسبوك مكاسب المؤشرات.

وأغلق مؤشر ناسداك فوق مستوى 11 ألف نقطة بعد أن تجاوزه للمرة الأولى أمس الأربعاء، وذلك بحسب “رويترز”.

وأصبح المؤشر القياسي ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر الأسهم القيادية داو جونز الصناعي يبعدان عن ذروتيهما المسجلتين في فبراير شباط بنحو واحد بالمئة وسبعة بالمئة.