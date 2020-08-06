الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الأرصاد» تحذر من مجاري السيول ولا تخاطر بحياتك (فيديو)

«الأرصاد» تحذر من مجاري السيول ولا تخاطر بحياتك (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على أهمية اتباع التعليمات أثناء هطول الأمطار، والحذر من مجاري السيول.

ونشرت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو توعوي حذرت من خلاله من مخاطر محاولة عبور الأودية ومجاري السيول أثناء هطول الأمطار.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما تشمل السواحل من تلك المناطق.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

مواد ذات صلة

توقعات طقس الجمعة.. أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على 5 مناطق

توقعات طقس الجمعة.. أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على 5 مناطق

إعادة فتح «طريق الهدا» في الاتجاهين بعد إغلاق مؤقت بسبب الأمطار

إعادة فتح «طريق الهدا» في الاتجاهين بعد إغلاق مؤقت بسبب الأمطار

توقعات طقس الخميس: أمطار رعدية مصحوبة ورياح سطحية على هذه المناطق

توقعات طقس الخميس: أمطار رعدية مصحوبة ورياح سطحية على هذه المناطق

نجاة أسرة إثر انهيار منزل في داير بني مالك جراء السيول (صور)

نجاة أسرة إثر انهيار منزل في داير بني مالك جراء السيول (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>