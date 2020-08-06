«الأرصاد» تحذر من مجاري السيول ولا تخاطر بحياتك (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على أهمية اتباع التعليمات أثناء هطول الأمطار، والحذر من مجاري السيول.

ونشرت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو توعوي حذرت من خلاله من مخاطر محاولة عبور الأودية ومجاري السيول أثناء هطول الأمطار.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما تشمل السواحل من تلك المناطق.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.