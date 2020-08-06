الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بشرى من «الصحة العالمية»: 6 لقاحات ضد كورونا تدخل مرحلة متقدمة من التجارب

بشرى من «الصحة العالمية»: 6 لقاحات ضد كورونا تدخل مرحلة متقدمة من التجارب
0

تواصل – وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك 26 لقاحا ضد كورونا مرشحا في مراحل مختلفة من التجارب، بينها ستة “في مرحلة جيدة من التجارب السريرية” وفق ما أكد مجدداً مدير برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة مايكل راين.

وانتقد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الخميس كل “نزعة قومية” في ما يخصّ اللقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ داعياً إلى تشارك الأدوات التي تتيح للعالم مكافحة وباء كوفيد-19، بحسب “وكالة الأنباء الفرنسية”، .

وقال أثناء منتدى أسبن حول الأمن الذي يمتدّ على ثلاثة أيام ويشمل نقاشات أصبحت افتراضية هذا العام، “النزعة القومية في ما يخص اللقاح ليست جيدة. هذا الأمر لن يساعدنا”.

وأضاف “يجب أن يكون هناك توافق عالمي على جعل من كل لقاح منفعة عامة مشتركة، إنه التزام سياسي”.

واعتبر أن الأمر ليس “التشارك باسم التشارك” لأن ذلك ضرورة وسينفع الجميع، بما في ذلك الدول المجهزة أكثر: “هي لا تقوم بعمل خيري للآخرين. إنما تقوم بذلك من أجل نفسها لأنه عندما تتعافى سائر دول العالم وتفتح على بعضها، ستستفيد هي أيضاً من ذلك”.

وأشار إلى أن “تعافياً أسرع هو التعافي سوياً، لأننا نعيش في عالم تسوده العولمة. الاقتصادات مترابطة بشكل وثيق”، وتابع أنه لا يمكن أن تكون هناك “بعض الدول التي تتعافى. كل العالم يجب أن يتعافى سوياً”.

وشدد على أن “الأضرار التي يتسبب بها كوفيد-19 يمكن أن تكون أقل إذا تلتزم الدول التي تملك الأدوات بذلك”.

وأودى وباء كوفيد-19 بحياة ما لا يقلّ عن 708 آلاف شخص وأصاب أكثر من 18,8 مليون شخص منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

مواد ذات صلة

تصريح صادم من «الصحة العالمية» بشأن موعد انتهاء أزمة «كورونا»

تصريح صادم من «الصحة العالمية» بشأن موعد انتهاء أزمة «كورونا»

أمريكا: منظمة الصحة العالمية «فاسدة» وتكيل بمكيالين في مواجهة كورونا

أمريكا: منظمة الصحة العالمية «فاسدة» وتكيل بمكيالين في مواجهة كورونا

رسمياً.. أمريكا تعلن انسحابها من «الصحة العالمية»

رسمياً.. أمريكا تعلن انسحابها من «الصحة العالمية»

رسالة تطمينية من «الصحة العالمية»: «الطاعون الدبلي» لا يُشكل خطراً في المرحلة الحالية

رسالة تطمينية من «الصحة العالمية»: «الطاعون الدبلي» لا يُشكل خطراً في المرحلة الحالية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة