الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بدء تسجيل المناهج الدراسية لاستخدامها في التعليم عن بعد في جدة (فيديو)

بدء تسجيل المناهج الدراسية لاستخدامها في التعليم عن بعد في جدة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

بدأت العديد من المؤسسات التعليمية في المملكة في الإعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد بمفهوم مختلف لمواكبة الظروف التي فرضتها أزمة كورونا وما تسببت به من توقف للدراسة بشكلها التقليدي واستبدالها بالدراسة عن بعد.

واستعرضت قناة الإخبارية، في تقرير لها، مراحل عملية تسجيل المواد الدراسية تلفزيونيا، داخل إحدى مدارس محافظة جدة، لاستخدامها في الدراسة عن بعد.

وأكد إبراهيم العصلاني، المعلم في مدرسة “دار الذكر” بجدة، أنه تم توفير كافة متطلبات تسجيل المحتوى الدراسي بدقة عالية لجميع المراحل الدراسية، بالشكل الذي ييسر للمعلمين الإبداع في توصيل المحتوى العلمي بشكل متميز للطالب.

وأوضح “العصلاني” أن عملية التسجيل تمر بعدة مراحل، تبدأ من شرح المادة الدراسية من قبل المعلم، وبعد ذلك يتم تقييمها من قبل المشرف، ثم تقوم اللجنة المشرفة على الموضوع بمنتجتها وإخراجها ومن ثم نشرها على المنصة التعليمية حسب التسلسل العلمي للطالب.

مواد ذات صلة

«وزير التعليم»: مستعدون لاستقبال العام الدراسي.. تدريب المعلمين على «التعليم عن بُعد»

«وزير التعليم»: مستعدون لاستقبال العام الدراسي.. تدريب المعلمين على «التعليم عن بُعد»

العودة للمدارس أم التعليم عن بعد أيهما أفضل للطفل؟.. «أخصائية» تجيب

العودة للمدارس أم التعليم عن بعد أيهما أفضل للطفل؟.. «أخصائية» تجيب

«التعليم»: 13 ألف متدرب التحقوا بالبرامج التعليمية عن بُعد خلال جائحة كورونا

«التعليم»: 13 ألف متدرب التحقوا بالبرامج التعليمية عن بُعد خلال جائحة كورونا

طالبة بجامعة الملك خالد تبتكر «روبوت» لدعم المناهج الدراسية لأطفال «متلازمة داون»

طالبة بجامعة الملك خالد تبتكر «روبوت» لدعم المناهج الدراسية لأطفال «متلازمة داون»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة