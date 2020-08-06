لبنان.. تجميد حسابات رئيس مرفأ بيروت ومسؤولين آخرين

تواصل – وكالات:

أصدرت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، مساء اليوم الخميس، قرارا تمثل برفع السرية المصرفية وتجميد حسابات 7 شخصيات لبنانية بارزة، من بينها مدير مرفأ بيروت، ومدير عام الجمارك في لبنان، على خلفية الانفجار الهائل الذي وقع في العاصمة اللبنانية، الثلاثاء.

الجدير بالذكر أن السلطات اللبنانية، كانت قد أعلنت في وقت سابق فرض الإقامة الجبرية على عدد من المسؤولين المشرفين على التخزين والتأمين في المرفأ منذ عام 2014، إلى حين ظهور نتائج التحقيق الجاري حول أسباب الانفجار.

جاء ذلك على خلفية الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، أول أمس الثلاثاء وتسبب في وفاة أكثر من 135 شخصاً وإصابة 5 آلاف آخرين، نتيجة مواد شديدة الانفجار كانت مخزنة في ميناء العاصمة اللبنانية لسنوات.