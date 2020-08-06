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«النمر» يكشف مفاجأة بشأن قياس درجة الحرارة أمام بوابات الأسواق التجارية

«النمر» يكشف مفاجأة بشأن قياس درجة الحرارة أمام بوابات الأسواق التجارية
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن ما يحدث من عملية قراءة درجة الحرارة بأجهزة القياس عن بعد من اليد أمام بوابات الأسواق التجارية غير دقيقة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أغلب الأجهزة المخصصة لقراءة درجة حرارة الجسم عند بوابات الأسواق وغيرها مخصصة لقراءة درجة الحرارة من “الجبهة”، وليس من” اليد”، لأن درجة الحرارة من اليد غير دقيقة وهي أقل بـ١-٢درجة عن الجبهة”.

وأضاف الدكتور خالد النمر: “الشاهد أن عملية قراءة درجة الحرارة من اليد غير دقيقة لمسح كورونا بالأجهزة المخصصة لقياس الحرارة من الجبهة”.

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