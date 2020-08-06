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«جمعية البر الأهلية» توزع أكثر من 7400 أضحية على 18 ألف مستفيد بالرياض

«جمعية البر الأهلية» توزع أكثر من 7400 أضحية على 18 ألف مستفيد بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

في ظل النفحات المباركة لهذا الشهر الكريم وعيد الأضحى المبارك، أطلقت جمعية البر الأهلية بالرياض “مشروع الأضاحي”، ووجهت دعوة عامة لمن يريد اغتنام الأيام المباركة، ووضع أضحيته في أيدٍ أمينة.

وتم تنفيذ هذا المشروع المبارك على عدة مراحل بدأت باستلام توكيلات الأضاحي من المضحين، وتأمين الأضاحي بتكلفة مناسبة وجودة عالية بحسب العدد المطلوب، ثم الإشراف على عملية الذبح والتأكد من معايير السلامة والاحترازات، مروراً بعملية نقل لحوم الأضاحي لفروع جمعية “البر” العشرة المنتشرة في الرياض، وحتى تسليم الأضاحي للأسر المستحقة المسجلة مسبقاً لدى الجمعية بحسب أعداد المستفيدين في كل أسرة.

وتكلّل المشروع – بفضل الله تعالى وكرمه – بالنجاح، وحقق غايته الأسمى في تقديم أفضل الخدمات للأسر المستفيدة، وإدخال البهجة على القلوب في عيد الأضحى المبارك.

وقام العاملون بالجمعية من شباب الوطن المعطاء بإيصال لحوم أكثر من 7400 أضحية لأكثر من 18000 مستفيد من المشروع.

ويأتي المشروع انطلاقا من اهتمام قيادة مملكتنا الحكيمة ، ممثلةً بوزراة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، التي حرصت على مصالح المواطن والمقيم ، وإدخال البهجة والسرور عليهم في هذه الأيام المباركة.

 

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