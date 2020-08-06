متحدث «الصحة»: لم يثبت علمياً إصابة شخص بـ«كورونا» لأكثر من مرة

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إنه لم يثبت علمياً إصابة الشخص الواحد بفيروس كورونا لأكثر من مرة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، شهدنا خلال الفترة الماضية انخفاضاً لعدد حالات الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، مبيناً أنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 12% في عدد الحالات الحرجة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف” العبد العالي” أن أفراد المجتمع أبدوا التزامهم بالإجراءات الاحترازية خلال فترة عيد الأضحى، مؤكداً أن الإجراءات الاحترازية ووعي المجتمع ساهما في تراجع حالات الإصابة بكورونا.