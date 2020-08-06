جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تفتح باب التقديم لبرامج الماجستير والدبلوم العالي في القيادة الصحية

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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية فتح بوابة التقديم لبرامج الماجستير وبرنامج الدبلوم العالي في القيادة الصحية التنفيذية للعام الأكاديمي 2020/2021م .

وأشارت العمادة إلى أن التقديم على البرنامج عن طريق بوابة القبول الإلكتروني بالجامعة، علماً بأن التقديم سيكون متاح في يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020م .

وتقدم الجامعة لهذا العام برنامج الدبلوم العالي في القيادة الصحية التنفيذية في كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية لحاملي درجة الماجستير ويسعى البرنامج لتأهيل قياديين صحيين وأكاديميين لإتقان المهارات القيادية والقدرة على حسن التصرف وإتخاذ القرار بمهنية عالية ومواكبة التطور العلمي