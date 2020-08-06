الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تفتح باب التقديم لبرامج الماجستير والدبلوم العالي في القيادة الصحية

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تفتح باب التقديم لبرامج الماجستير والدبلوم العالي في القيادة الصحية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية فتح بوابة التقديم لبرامج الماجستير وبرنامج الدبلوم العالي في القيادة الصحية التنفيذية للعام الأكاديمي 2020/2021م .

وأشارت العمادة إلى أن التقديم على البرنامج عن طريق بوابة القبول الإلكتروني بالجامعة، علماً بأن التقديم سيكون متاح في يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020م .

وتقدم الجامعة لهذا العام برنامج الدبلوم العالي في القيادة الصحية التنفيذية في كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية لحاملي درجة الماجستير ويسعى البرنامج لتأهيل قياديين صحيين وأكاديميين لإتقان المهارات القيادية والقدرة على حسن التصرف وإتخاذ القرار بمهنية عالية ومواكبة التطور العلمي

مواد ذات صلة

«جامعة الملك سعود» تعلن مواعيد وطريقة قبول الطلاب والطالبات

«جامعة الملك سعود» تعلن مواعيد وطريقة قبول الطلاب والطالبات

جامعة الملك سعود تنعي وفاة مديرها الأسبق «منصور التركي»

جامعة الملك سعود تنعي وفاة مديرها الأسبق «منصور التركي»

جامعتا شقراء والملك سعود تعلقان على تصريحات متحدث «التقويم» بشأن الاختبار التحصيلي

جامعتا شقراء والملك سعود تعلقان على تصريحات متحدث «التقويم» بشأن الاختبار التحصيلي

نتائج مُشجعة.. فريق بحثي بجامعة الملك سعود يدرس تأثير المكملات الغذائية على كورونا

نتائج مُشجعة.. فريق بحثي بجامعة الملك سعود يدرس تأثير المكملات الغذائية على كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة