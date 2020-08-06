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«سامسونج» تكشف عن قلمها المتطور «إس – بن»

«سامسونج» تكشف عن قلمها المتطور «إس – بن»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة سامسونج أمس الأربعاء، الهاتف الذكي “جالاكسي نوت 20 ألترا” مع قلم “إس بن” المطور، الذي يكتب بسرعة كأنه على ورقة حقيقية.

ووفقاً لـ” سبوتنيك” الروسية ، وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، أن سرعة الاستجابة لـ “إس بن” الجديد، أسرع بمقدار 80 في المئة وتتراوح بين (42ms) إلى (9ms) مقارنة مع “إس بن” السابق، مشيرة إلى أن ذلك يجعل المستخدمين يشعرون بإحساس الكتابة على ورق حقيقي.

ولفتت الوكالة  إلى أن “جالاكسي نوت 20 ألترا” يدعم الميزة الجديدة الإشارة المرجعية الصوتية “أوديو بوك مارك”.

وهذا الأمر يمكن المستخدمين من الكتابة بخط اليد وتسجيل الصوت في نفس الوقت، وتشغيل التسجيلات الصوتية عند فتح الملاحظات المكتوبة بخط اليد.

وتقول الوكالة إنه من المتوقع أن تكون هذه الميزة مفيدة للغاية للأشخاص الذين يقومون بتدوين الملاحظات وتسجيل الصوت ويحضرون الاجتماعات والمحاضرات في كثير من الأحيان.

 

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