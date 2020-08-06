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«الزعاق» يتوقع موعد انتهاء موجة الحر الشديد بالمملكة (فيديو)

«الزعاق» يتوقع موعد انتهاء موجة الحر الشديد بالمملكة (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس خالد الزعاق، موعد انتهاء موجة الحر الشديد الحالية التي تمر بها المملكة.

وأضاف الزعاق في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”: إنه تبقى على انتهاء الحر الشديد 15 يوماً.

وتابع قائلاً: “ستنتهي الأجواء شديدة الحرارة بنهاية موسم القيظ الذي يتميز بشدة الحر، ويبدأ معه موسم القويظة”.

وأكد الزعاق أن موسم القويظة تكون فيه الأجواء حارة لكنها أخف في شدتها من “القيظ”.

وتابع أن هذا الموسم يشهد كذلك هطول أمطار قوية وغزيرة، حيث يسمى المطر في القويظة بالدفين لأنه يدفن الأرض.

 

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