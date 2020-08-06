الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

دراسة طبية تكشف عن نوع من «المكسرات» يساعد على فقدان الوزن وخفض ضغط الدم

دراسة طبية تكشف عن نوع من «المكسرات» يساعد على فقدان الوزن وخفض ضغط الدم
0

تواصل- وكالات:

 أظهرت دراسة حديثة أجريت في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، أن هناك نوع من المكسرات يساعد على فقدان الوزن وخفض ضغط الدم.

ووفقاً للدراسة، فإن تضمين الفستق في النظام الغذائي بانتظام يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن، في سياق غذائي قليل السعرات الحرارية. إضافة إلى تقليل الوزن، قد يساهم تناول الفستق الحلبي في الحصول على فوائد صحية إضافية مثل خفض ضغط الدم.

وقام الباحثون باختبار تأثيرات الفستق الحلبي على 100 شخص أصحاء يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

 وتلقى جميع المشاركين نصائح عامة بشأن فقدان الوزن الغذائي والسلوكي، وإرشادات حول طرق زيادة النشاط البدني. وقد أدخل نصف المشاركين في البحث الفستق الحلبي إلى نظامهم الغذائي اليومي، في حين لم يفعل النصف الآخر ذلك.

وعمد الباحثون إلى قياس المعلومات الصحية للمشاركين، والنظام الغذائي والاختبارات المعملية لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في بداية ونهاية الدراسة التي استمرت أربعة أشهر.

ووفقاً للعلماء، فقدَ جميع المشاركين من المجموعتين 5٪ من وزنهم وشهدوا انخفاضاً في محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم. وبالإضافة إلى فقدان الوزن كانت هناك فوائد إضافية للمجموعة التي تناولت الفستق، مثل انخفاض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وزيادة رغبتهم في تناول الألياف، وانخفاض في استهلاك الحلويات.

ويقول الخبراء، إن الفستق يحتوي على مستويات عالية من الكاروتينات المضادة للأكسدة، ونسبة صحية من الأحماض الدهنية المتعددة الأحادية وغير المشبعة.

تضيف نتائج هذه الدارسة دليلاً إضافياً إلى الأدلة العلمية الأخرى، على أن الفستق الحلبي لا يساهم في زيادة الوزن كما هو متعارف عليه، وأنه يمثل عنصراً غذائياً هاماً في عملية فقدان الوزن وانخفاض ضغط الدم، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.

 

مواد ذات صلة

استشاري: 4 شروط مهمة لنجاح أي حمية غذائية

استشاري: 4 شروط مهمة لنجاح أي حمية غذائية

يؤدي إلى فشل القلب والكلى.. استشاري يُحذر من ارتفاع «ضغط الدم»

يؤدي إلى فشل القلب والكلى.. استشاري يُحذر من ارتفاع «ضغط الدم»

دراسة طبية.. تناول الطعام في هذا التوقيت يومياً يساعد على إنقاص الوزن

دراسة طبية.. تناول الطعام في هذا التوقيت يومياً يساعد على إنقاص الوزن

استشاري يوضح الفوائد الصحية حال خسارة 10 كجم من وزن الجسم

استشاري يوضح الفوائد الصحية حال خسارة 10 كجم من وزن الجسم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة