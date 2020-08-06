دراسة طبية تكشف عن نوع من «المكسرات» يساعد على فقدان الوزن وخفض ضغط الدم

تواصل- وكالات:

أظهرت دراسة حديثة أجريت في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، أن هناك نوع من المكسرات يساعد على فقدان الوزن وخفض ضغط الدم.

ووفقاً للدراسة، فإن تضمين الفستق في النظام الغذائي بانتظام يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن، في سياق غذائي قليل السعرات الحرارية. إضافة إلى تقليل الوزن، قد يساهم تناول الفستق الحلبي في الحصول على فوائد صحية إضافية مثل خفض ضغط الدم.

وقام الباحثون باختبار تأثيرات الفستق الحلبي على 100 شخص أصحاء يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

وتلقى جميع المشاركين نصائح عامة بشأن فقدان الوزن الغذائي والسلوكي، وإرشادات حول طرق زيادة النشاط البدني. وقد أدخل نصف المشاركين في البحث الفستق الحلبي إلى نظامهم الغذائي اليومي، في حين لم يفعل النصف الآخر ذلك.

وعمد الباحثون إلى قياس المعلومات الصحية للمشاركين، والنظام الغذائي والاختبارات المعملية لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في بداية ونهاية الدراسة التي استمرت أربعة أشهر.

ووفقاً للعلماء، فقدَ جميع المشاركين من المجموعتين 5٪ من وزنهم وشهدوا انخفاضاً في محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم. وبالإضافة إلى فقدان الوزن كانت هناك فوائد إضافية للمجموعة التي تناولت الفستق، مثل انخفاض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وزيادة رغبتهم في تناول الألياف، وانخفاض في استهلاك الحلويات.

ويقول الخبراء، إن الفستق يحتوي على مستويات عالية من الكاروتينات المضادة للأكسدة، ونسبة صحية من الأحماض الدهنية المتعددة الأحادية وغير المشبعة.

تضيف نتائج هذه الدارسة دليلاً إضافياً إلى الأدلة العلمية الأخرى، على أن الفستق الحلبي لا يساهم في زيادة الوزن كما هو متعارف عليه، وأنه يمثل عنصراً غذائياً هاماً في عملية فقدان الوزن وانخفاض ضغط الدم، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.